الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

وزير الخارجية والهجرة
رحبت جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة العمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، باعتباره خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

توحيد الصف اليمني وصياغة رؤية وطنية جامعة

واعتبرت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - أن هذا الاتفاق يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني وصياغة رؤية وطنية جامعة تُمكن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية.

وثمنت مصر الجهود الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة وتيسير المباحثات، وتقدر في هذا السياق الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف التي شاركت في هذه المفاوضات.

