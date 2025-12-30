تصادم ناقلتي نفط قبالة سواحل إسطنبول (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام تركية بأن ناقلتي نفط ترفعان علمي تركيا وأذربيجان تصادمتا اليوم الثلاثاء في بحر مرمرة قبالة سواحل إسطنبول، وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

تفاصيل تصادم السفينتين

ووقع التصادم بين ناقلة بطول 141 مترا تحمل اسم "Kalbajar" وناقلة أخرى بطول 115 مترا تحمل اسم "Alatepe"، وذلك في منطقة حقل الرسو البحري في كوتشوك تشكمجه.

وعلى إثر البلاغ، تحركت فرق الإنقاذ التابعة للمديرية العامة لسلامة السواحل إلى موقع الحادث، كما جرى إرسال قاطرة الإنقاذ "Kurtarma-9" للمشاركة في التعامل مع الواقعة.

عمليات إنقاذ وتأمين الناقلتين مستمرة

ولا تزال عمليات إنقاذ وتأمين الناقلتين مستمرة، في حين تواصل الجهات المختصة متابعة الحادث لتحديد ملابساته وأسبابه.

وفى سياق منفصل أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، إحباط مخططات هجمات كبيرة لتنظيم "داعش" خلال رأس السنة في تركيا.

وصرحت السلطات التركية، بأنه تم اعتقال 115 شخصًا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" والتخطيط لهجمات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

تحطم طائرة رئيس الأركان العامة الليبي في حكومة طرابلس

وفي سياق آخر، كان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قد صرح قائلا إن وفدًا ليبيًا وصل إلى أنقرة للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن تحطم الطائرة الليبية التي أودت بحياة الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة الليبي في حكومة طرابلس.

أسباب سقوط الطائرة عقب فحص الصندوق الأسود

وأوضح الوزير، بحسب وسائل إعلام تركية، أن السلطات ستعلن أسباب سقوط الطائرة عقب فحص الصندوق الأسود، مشيرًا إلى أن فرق البحث عثرت على أجزاء من حطام الطائرة.

عمليات البحث والفحص في موقع الحادث أُجريت بدقة

وأضاف أن عمليات البحث والفحص في موقع الحادث أُجريت بدقة، مع فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط الحطام.

وكانت الطائرة قد تحطمت في العاصمة التركية أنقرة، أثناء رحلة كانت تقل رئيس الأركان الليبي.

