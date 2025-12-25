تركيا تعتقل 115 داعشيا بتهمة التخطيط لهجمات خلال أعياد الميلاد

18 حجم الخط

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، إحباط مخططات هجمات كبيرة لتنظيم "داعش" خلال رأس السنة في تركيا.

تركيا: التخطيط لهجمات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة

وصرحت السلطات التركية، بأنه تم اعتقال 115 شخصًا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" والتخطيط لهجمات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

تحطم طائرة رئيس الأركان العامة الليبي في حكومة طرابلس

وفي سياق آخر، كان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قد صرح قائلا إن وفدًا ليبيًا وصل إلى أنقرة للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن تحطم الطائرة الليبية التي أودت بحياة الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة الليبي في حكومة طرابلس.

أسباب سقوط الطائرة عقب فحص الصندوق الأسود

وأوضح الوزير، بحسب وسائل إعلام تركية، أن السلطات ستعلن أسباب سقوط الطائرة عقب فحص الصندوق الأسود، مشيرًا إلى أن فرق البحث عثرت على أجزاء من حطام الطائرة عند الساعة العاشرة مساءً، فيما تم العثور على جهاز تسجيل الصوت في الساعة 02:45 فجرًا، ثم الصندوق الأسود عند الساعة 03:20.

عمليات البحث والفحص في موقع الحادث أُجريت بدقة

وأضاف أن عمليات البحث والفحص في موقع الحادث أُجريت بدقة، مع فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط الحطام.

وكانت الطائرة قد تحطمت في العاصمة التركية أنقرة، أثناء رحلة كانت تقل رئيس الأركان الليبي.

