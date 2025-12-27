تركيا تودع الوفد العسكري الليبي بمراسم رسمية وتعيد الجثامين إلى طرابلس

18 حجم الخط

أقامت السلطات التركية مراسم تأبين عسكرية في أنقرة للوفد العسكري الليبي الذي لقي مصرعه في تحطم الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي اللواء محمد علي الحداد والوفد المرافق له.

قاعدة مرتد الجوية العسكرية

وجرت المراسم في قاعدة مرتد الجوية العسكرية بأنقرة اليوم السبت، بحضور كبار القادة العسكريين من الجانبين التركي والليبي، حيث وقف الحضور دقيقة صمت، تليت خلالها آيات من القرآن الكريم والأدعية على أرواح الضحايا.

وشهدت المراسم حضورا رفيع المستوى ضم وزير الدفاع التركي يشار غولير، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي الفريق سيلتشوك بايراكتار أوغلو، وقائد القوات البرية الفريق متين توكيل، وقائد القوات البحرية الأدميرال إرجومنت تاتلي أوغلو، إضافة إلى سفير ليبيا لدى أنقرة مصطفى الجليب، وأعضاء الوفد العسكري الليبي وعائلات الضحايا.

وبعد تلاوة أسماء الضحايا، نقل عسكريون أتراك الجثامين على أكتافهم إلى الطائرة التي أقلّتها عائدة إلى ليبيا.

وفي خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، توجه رئيس الأركان العامة للجيش التركي الفريق بايراكتار أوغلو إلى ليبيا لحضور المراسم العسكرية هناك عقب وصول جثامين الوفد الليبي.

يذكر أن الحادث الذي راح ضحيته الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق ركن الفئتوري غريبيل، والعميد محمود جمعة القطيعي، ومحمد العصاوي، والمصور محمد عمر أحمد محجوب، وقع مساء الثلاثاء الماضي أثناء عودة الضحايا من زيارة رسمية إلى أنقرة.

