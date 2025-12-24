الأربعاء 24 ديسمبر 2025
خارج الحدود

تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي

رئيس الأركان التابع
رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي، فيتو
أعلن وزير الداخلية التركي، مقتل جميع ركاب طائرة رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

فريق ليبي وصل إلى أنقرة للمشاركة في التحقيقات،

وأضاف: «فريق ليبي وصل إلى أنقرة للمشاركة في التحقيقات، ووصلنا للصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي، وأعمال البحث في موقع تحطم الطائرة الليبية مستمرة».

العثور على جثامين ضحايا الطائرة الليبية

وتابع: «العثور على جثامين ضحايا الطائرة الليبية وأخذ عينات للتحقق من هوياتهم، وطاقم الطائرة الليبية أبلغ قبل سقوطها عن وجود عطل كهربائي بها».

الطائرة الليبية المنكوبة كان على متنها 5 ركاب و3 من أفراد الطاقم

وأكد، أنه تم فحص جهاز تسجيل الصوت والصندوق الأسود للطائرة الليبية لمعرفة أسباب سقوطها، موضحا أن الطائرة الليبية المنكوبة كان على متنها 5 ركاب و3 من أفراد الطاقم.

طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت عن عطل وطلبت الهبوط الاضطراري قبيل تحطمها

جدير بالذكر أن برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قال اليوم الأربعاء: إن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي أبلغت عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري قبيل تحطمها بالقرب من أنقرة.

وأضاف في بيان بحسب وكالة رويترز اليوم أن الطائرة، وهي من طراز داسو فالكون 50، أقلعت من مطار أسن بوغا في أنقرة الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء متجهة إلى طرابلس، وفي الساعة 17:33 بتوقيت جرينتش أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي.

