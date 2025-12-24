لحظة إنهاء السوريين مؤتمرا لوزير خارجية تركيا عند حديثه عن فلسطين تثير الغضب (فيديو)

18 حجم الخط

إنهاء حديث وزير خارجية تركيا في سوريا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف لحظة إنهاء المؤتمر الصحفي في سوريا، أثناء حديث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك في المؤتمر الصحفى المشترك الذي أقيم بين وزير خارجية سوريا أسعد شيباني ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين الأتراك.

لحظة إنهاء المؤتمر السوري عن هاكان فيدان

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي أغضب الأتراك، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي في سوريا، ولحظة إنهاء المنظمين السوريين للمؤتمر قبل أن ينهي هاكان فيدان حديثة، البعض أكد أن إنهاء المؤتمر جاء عندما ذكر هاكان اسم "فلسطين"، ليأتي صوت المنظم قائلًا: "شكرًا على وقتهم الذي أعطوه لنا، ونعلن انتهاء المؤتمر الصحفي"، الأمر الذي تسبب في حالة الغضب بين الأتراك.

Suriye’de Hakan Fidan’a Soğuk Duş



Suriye’de bulunan Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’a soğuk duş. Fidan, basın toplantısı yaptığı sırada, sözü kesilerek, basın toplantısı bitirildi. pic.twitter.com/thcZzwM7CP — DM (@davosmedya) December 23, 2025



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في تغريدة عبر منصة "إكس"، عن قطع المؤتمر الصحفي عن هاكان فيدان في سوريا، أثناء حديثه: "حدث عطل فني قرب نهاية المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "يني شفيق" التركية.

سوري تعتذر لتركيا عن إنهاء حديث هاكان فيدان

وأوضح أونجو كتشالي أنه "خلال رد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على سؤال حول التطورات في غزة، لم يصل صوت المترجم إلى سماعات الرأس في قاعة الاجتماع، ونتيجةً لهذا العطل، ظنّ المسؤول السوري الذي ترأس الجلسة أن الوزير فيدان أكمل حديثه، فأنهى الاجتماع مبكرًا".

هاكان فيدان أثناء قطع حدبثه في المؤتمر الصحفي، فيتو

وأشار كتشالي إلى أن "الجانب السوري أعتذر للوفد التركي عن هذا الحادث".

وكان وزيرا خارجية سوريا وتركيا قد عقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركا في دمشق، الإثنين الماضي، تناولا فيه عددًا من القضايا، في مقدمتها ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وأمن واستقرار سوريا والمنطقة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.