تركيا: تحليل الصندوق الأسود لطائرة العسكريين الليبيين سيكون في دولة محايدة

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أن الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التي تحطمت مساء أمس الثلاثاء قرب أنقرة ولقي جميع ركابها مصرعهم، بمن فيهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وعدد من مرافقيه، سيتّم تحليله في دولة محايدة.

تحديد سبب تحطم الطائرة في دولة محايدة

وبحسب شبكة «العربية»، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عبر منصة (أكس) "سيجري تحليل مسجل الصوت ومسجل بيانات الرحلة لتحديد سبب تحطم الطائرة في دولة محايدة" بعد الفحص الأولي.

وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أعلن في وقت سابق اليوم، العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت. وقال "تمّ العثور على المسجل الصوتي والصندوق الأسود للطائرة"، وذلك أثناء تفقده مكان تحطمها على مسافة نحو 50 كيلومترا من العاصمة. وأضاف "بدأت الجهات المختصة فحصهما".

مقتل ثمانية أشخاص بما فيهم رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد

في حين، أسفر الحادث عن مقتل ثمانية أشخاص، هم رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "فالكون-50"، بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها.

وجدد وزير الداخلية التركي، الأربعاء التأكيد على أن الطائرة أبلغت بتعرضها لـ"عطل كهربائي" بعد نحو ربع ساعة من الإقلاع. وأوضح "أبلغت فالكون 50 أنها ستعود أدراجها، ثم فُقد الاتصال في منطقة هايمانا" بعد عشرين دقيقة.

زيارة رسمية لـ أنقرة بدعوة من نظيره التركي

وأوضح "هناك عدة عوامل محفزة، بالإضافة إلى الظروف الجوية، يمكن أن تتسبب في الحادث"، مشيرا إلى أن البيانات المستخرجة من الصندوق الأسود ستكشف ما حدث، مضيفًا أن تحليلها قد يستغرق عدة أشهر.

وكانت النيابة العامة في تركيا فتحت تحقيقًا في حادث تحطم الطائرة، وفق ما أفاد وزير العدل يلماز طنج.

وكان الحداد يقوم بزيارة رسمية الثلاثاء لأنقرة بدعوة من نظيره التركي. كما استقبله الثلاثاء وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان، في واحدة من الزيارات المتكررة بين مسؤولي البلدين.

