الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تركيا: تحليل الصندوق الأسود لطائرة العسكريين الليبيين سيكون في دولة محايدة

تحطم طائرة الحداد
تحطم طائرة الحداد
18 حجم الخط

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أن الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التي تحطمت مساء أمس الثلاثاء قرب أنقرة ولقي جميع ركابها مصرعهم، بمن فيهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وعدد من مرافقيه، سيتّم تحليله في دولة محايدة.

 

تحديد سبب تحطم الطائرة في دولة محايدة

وبحسب شبكة «العربية»، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عبر منصة (أكس) "سيجري تحليل مسجل الصوت ومسجل بيانات الرحلة لتحديد سبب تحطم الطائرة في دولة محايدة" بعد الفحص الأولي.

وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أعلن في وقت سابق اليوم، العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت. وقال "تمّ العثور على المسجل الصوتي والصندوق الأسود للطائرة"، وذلك أثناء تفقده مكان تحطمها على مسافة نحو 50 كيلومترا من العاصمة. وأضاف "بدأت الجهات المختصة فحصهما".

 

مقتل ثمانية أشخاص بما فيهم رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد

في حين، أسفر الحادث عن مقتل ثمانية أشخاص، هم رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "فالكون-50"، بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها.

وجدد وزير الداخلية التركي، الأربعاء التأكيد على أن الطائرة أبلغت بتعرضها لـ"عطل كهربائي" بعد نحو ربع ساعة من الإقلاع. وأوضح "أبلغت فالكون 50 أنها ستعود أدراجها، ثم فُقد الاتصال في منطقة هايمانا" بعد عشرين دقيقة.

زيارة رسمية لـ أنقرة بدعوة من نظيره التركي

وأوضح "هناك عدة عوامل محفزة، بالإضافة إلى الظروف الجوية، يمكن أن تتسبب في الحادث"، مشيرا إلى أن البيانات المستخرجة من الصندوق الأسود ستكشف ما حدث، مضيفًا أن تحليلها قد يستغرق عدة أشهر.

وكانت النيابة العامة في تركيا فتحت تحقيقًا في حادث تحطم الطائرة، وفق ما أفاد وزير العدل يلماز طنج.

وكان الحداد يقوم بزيارة رسمية الثلاثاء لأنقرة بدعوة من نظيره التركي. كما استقبله الثلاثاء وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان، في واحدة من الزيارات المتكررة بين مسؤولي البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الأركان العامة للجيش الليبي أنقرة الصندوق الأسود للطائرة محمد الحداد رئيس الأركان الليبي تركيا

مواد متعلقة

هل يقضي مقتل الفريق محمد علي الحداد على مشروع الجيش الليبي الموحد؟.. تركيا وروسيا أكبر المستفيدين من انقسام المشهد الليبي.. وتحذيرات أممية من مخاطر التدخلات الأجنبية على الخريطة السياسية الليبية

مستأجرة، مفاجأة عن طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد المنكوبة

بعد مصرعه في حادث تحطم طائرة، من هو محمد الحداد رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي؟

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن مصرع الحداد ومرافقيه في تحطم طائرة بتركيا

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

الأهلي يتقدم بعرض ضخم لضم الغاني دوجلاس أوسو

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads