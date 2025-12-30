طريقة عمل بسكويت الشاي البسيط فى خطوات سريعة

18 حجم الخط

طريقة عمل بسكويت الشاي، بسكويت الشاي من أشهر وأبسط أنواع المخبوزات التي لا يخلو منها أي منزل، فهو رفيق مثالي لفنجان الشاي أو الحليب، ويتميز بطعمه الخفيف وقوامه الهش الذي يذوب في الفم.

وبسكويت الشاى، اقتصادي وسهل التحضير ولا يحتاج إلى مكونات معقدة، مما يجعله خيار رائع للأسرة، خاصة في أوقات الإفطار أو العشاء الخفيف.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل بسكويت الشاي البسيط.

مكونات بسكويت الشاي البسيط:-

2 كوب دقيق أبيض منخول

½ كوب سكر بودر

1 كوب زبدة أو سمن بدرجة حرارة الغرفة

1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

رشة ملح

ملعقة كبيرة نشا لزيادة الهشاشة

قشر برتقال أو ليمون مبشور لنكهة مميزة

أو ملعقة صغيرة قرفة أو كاكاو حسب الرغبة

طريقة عمل بسكويت الشاي

طريقة عمل بسكويت الشاي البسيط:-

في وعاء عميق، نخفق الزبدة مع السكر البودر جيدا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي فاتح اللون.

نضيف البيضة والفانيليا إلى خليط الزبدة ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج المكونات تماما.

في وعاء آخر، نخلط الدقيق مع البيكينج بودر والملح والنشا إن وجد.

نضيف المكونات الجافة تدريجيا إلى الخليط السائل مع التقليب الخفيف حتى نحصل على عجينة طرية غير لاصقة.

نشكل العجينة حسب الرغبة باستخدام قمع الحلواني أو تقطيعها بأشكال بسيطة مثل الدوائر أو الأصابع.

نرص قطع البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم ندخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 إلى 180 مئوية لمدة 12 إلى 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي فاتح.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد تماما حتى يكتسب قوامه المقرمش.

لنجاح بسكويت الشاي، يفضل استخدام سكر بودر للحصول على نعومة وهشاشة أفضل.

عدم الإفراط في الخبز حتى لا يصبح البسكويت قاسي.

يجب أن تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة وليست سائلة.

يمكن حفظ البسكويت في علبة محكمة الغلق للحفاظ على قرمشته.

يقدم مع الشاي أو القهوة في وجبة الإفطار أو العشاء الخفيف.

يمكن تزيينه برشة سكر بودر أو غمسه فى الشيكولاتة المذابة.

مناسب لتقديمه للأطفال كوجبة خفيفة منزلية آمنة.

