طريقة عمل بسكويت الشاي، في البيت وأوفر من الجاهز

طريقة عمل بسكويت الشاي، تعد من طرق عمل البسكويت سهلة التحضير، والتي يمكن تعلمها بكل سهولة، لأن طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت، يعد أوفر من شرائه جاهز، ولكن هناك الكثير من ستات البيوت أيضا لا يجدن عمله، في حين أن شراء بسكويت الشاي أصبح من البنود المرهقة للميزانية، بعد الغلاء الذي ضرب جميع السلع والمنتجات.

ولذلك أصبحت كل ست بيت اعتاد أفراد أسرتها تناول بسكويت الشاي، في حالة بحث عن طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة احترافية، ونتيجة مضمونة، حتى يمكنها أن توفر في الميزانية، وتصنعه بنفسها في البيت.

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وحتى لا تشتري البسكويت جاهزا، بما يحتويه من مواد حافظة ومكسبات طعم ورائحة، وسعر يدمر الميزانية، تقدم لكي الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات؛ طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت.



مقادير عمل بسكويت الشاي

طريقة بسكويت الشاي

500 جرام دقيق

بيضة

200 جرام زبدة

200 جرام سكر بودرة

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

ڤانيلا

ذرة ملح

طريقة عمل بسكويت الشاي



خطوات عمل بسكويت الشاي

تضرب الزبدة جيدا بالمضرب حتى تصبح هشة القوام، ثم يضاف السكر ويضرب جيدًا.

ثم يضاف البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى والڤانيلا وفى النهاية يضاف الدقيق والبيكينج باودر وذرة الملح.

يخلط المزيج، ثم توضع العجينة بالثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم تفرد بالنشابة وتقطع بقطاعة مربعة الشكل.

توضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25:20 دقيقة.

طريقة عمل بسكويت بالجبنة

وتقدم لكي أيضا الشيف رشا، صنف سهل ولذيذ من أصناف البسكويت، التي يمكنك اجادتها بكل سهولة، لتقديمها لأطفالك، وهو البسكويت الخفيف بالجبن.

مقادير البسكويت بالجبنة



2 كوب دقيق

1/2كوب زبدة

كوب جبنة شيدر مبشور

بيضة

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1/2 كوب حليب

1/2 ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أبيض

لتزيين الوجه

صفار بيضة

جبنة إيدام مبشورة للوجه

بابريكا

سمسم

خطوات عمل البسكويت بالجبنة

يخلط الدقيق مع البيكينج باودر ثم تضاف الزبدة إلى أن يصبح الخليط رمليًّا.

ثم تضاف الجبنة الشيدر، ونخلط ثم نضيف البيض والحليب الى ان تتكون عجينة متجانسة.

نتركها تستريح لمدة نصف ساعة، ثم تقطع وتشكل حسب الرغبة.

يدهن الوجه بصفار البيض وترش بالجبنة المبشورة او السمسم او البابريكا وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20:15 دقيقة.

بعد ان تبرد، ترص فى قوالب الكب كيك، وتوضع بأي علبة شوكولاتة فارغة موجودة لإعطاء شكل مميز عند التقديم.

