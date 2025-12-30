حقيقة تأثر المونوريل بانفجار ماسورة مياه في التجمع

18 حجم الخط

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن حادث كسر ماسورة مياه بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء بجوار مشروع مونوريل شرق النيل.

ونفت الهيئة تأثر مشروع المونوريل بهذا الحادث الطارئ، مؤكدة أن المشروع سليم بنسبة 100% وأن أعمال المرحلة النهائية للتشغيل التجريبي بدون ركاب لمونوريل شرق النيل تسير بشكل طبيعي.

الموعد النهائي لتشغيل مونوريل القاهرة بالركاب لأول مرة

وفي سياق متصل تستعد هيئة الأنفاق لتشغيل مونوريل شرق النيل خلال الأسابيع القادمة بشكل رسمي للمرة الأولى وسط توقعات أن يستقبل الركاب خلال التشغيل الأول له منتصف يناير القادم.

مميزات مونوريل شرق النيل

يُعد مونوريل شرق النيل مشروع نقل حضري يربط بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف إلى تسهيل حركة النقل بينهما، وتتضمن التفاصيل الرئيسية له:

الهدف: ربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال خط المونوريل لتخفيف الزحام المروري وتلوث البيئة

المسار والطول: يمتد بطول 56.5 كم، يبدأ من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر وينتهي في العاصمة الإدارية الجديدة.

عدد المحطات: يشتمل على 22 محطة، من بينها محطة إستاد القاهرة التي ستكون نقطة ربط مع الخط الثالث للمترو.

التشغيل: بدأ مشروع المونوريل في التشغيل التجريبي بدون ركاب في أكتوبر 2025.

التفاصيل الفنية: يتكون كل قطار من 4 عربات ومن المخطط زيادتها إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية.

اختبارات التشغيل لمونرويل شرق النيل



وانتهت هيئة الأنفاق من اختبارات التشغيل لمونرويل شرق النيل، واختبار الطوارئ واختبارات المحطات لضمان أعلى درجة سلامة لتشغيل المونوريل خلال الفترة القادمة بما يضمن تشغيلًا آمنًا للمونوريل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.