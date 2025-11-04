الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
بالزغاريد وصافرات التهليل، فرحة المصريين بالتشغيل التجريبي للمونوريل (فيديو)

لحظة تشغيل المونوريل
لحظة تشغيل المونوريل واحتفاء المصريين به، فيتو

موعد افتتاح المونوريل، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف فرحة المصريين بالتشغيل التجريبي للمنوريل، حيث أظهر مقطع الفيديو سير المونوريل في إحدى تجاربه التشغيلية، وفي مساره، حيث قابله المصريون بالفرحة العارمة.

فرحة المصريين بالتشغيل التجريبي للمونوريل

ويظهر مقطع الفيديو استقبال المصريين للمونوريل بالزغاريد والتهليل، كما تعالت أصوات "كلاكسات" السيارات، وصافرات الناس، عند رؤيتهم لمونوريل وهو يسير في أحد مساراته، في إطار التجربة، حيث أكد النشطاء أنهم شاهدوه في التجمع، حيث يُظهر افتتاح المونوريل في شرق القاهرة.

 

الجدير بالذكر أن مصر تستعد  لافتتاح مونوريل شرق القاهرة يوم الأحد المقبل، حسبما أعلن وزير النقل، الفريق كامل الوزير، خلال مشاركته في فعاليات "منتدى القاهرة"، الذي عُقد أمس الاثنين.

يأتي افتتاح المونوريل بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للقطاع الأول من القطار الكهربائي السريع، وذلك في إطار ما وصف بـ"خطة شاملة" تستهدف تحديث منظومة النقل، وربط مناطق القاهرة الكبرى بشبكات نقل جماعية حديثة.
وقال وزير النقل كامل الوزير في المؤتمر: "إن تشغيل المونوريل يمثل امتدادًا لمشروع متكامل يستهدف توفير وسائل نقل مستدامة تتسم بالسرعة والانسيابية وتقليل الضغط على الطرق التقليدية".

2 تريليون جنيه أنفقتها الدولة على شبكة الطرق

وأوضح الوزير أن "المونوريل سيسهم في تحسين حركة التنقل اليومي بين المدن الجديدة والمناطق الحضرية، بما يدعم جهود تخفيف الازدحام وتقليل فترات الانتقال خلال ساعات الذروة".

التشغيل التجريبي للمونوريل، فيتو
التشغيل التجريبي للمونوريل، فيتو


وأكد كامل الوزير أن "الدولة تمضي نحو التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل والتجارة الدولية، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ سبعة ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية ومراكز التوزيع والخدمات".
وكشف وزير النقل أن "الدولة أنفقت نحو 2 تريليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية، لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، مما أسهم في تحديث أكثر من 17 ألف كيلومتر وتطوير شبكة الربط البري الإقليمي والمحلي".
 

قبل تشغيله، الأنفاق تبدأ في اعتماد نظام التسعير لتذاكر المونوريل

إجراء جديد من "الأنفاق" قبل تشغيل المونوريل

