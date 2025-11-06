القومية للانفاق تناقش آخر استعدادات تشغيل المونوريل

18 حجم الخط

عقدت الهيئة القومية للأنفاق، اجتماعا بمسؤولي تشغيل مونوريل شرق النيل، وذلك تمهيدا للتشغيل التجريبي للمشروع خلال الأيام المقبلة.

وانتهت وزارة النقل من الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى بالركاب للمرة الأولى لـ مونوريل شرق النيل على أن يقتصر عدد الركاب الأقصى فى المرحلة الأولى لـ 500 راكب للرحلة.

وجاء أبرز المعلومات عن المشروع المتوقع دخولها الخدمة الاثنين المقبل كما يلى:

ينقل 500 راكب فى الرحلة

يتحرك بدون سائق ويتوقف ويعمل بأعلى نظام تكنولوجى

يتقاطع مع مترو الأنفاق بمحطة الاستاد

يتكون القطار من 8 عربات

سرعة القطار 90 كيلو فى الساعة

معدل التقاطر بين كل رحلة والاخرى 3 دقائق

يتقاطع مع القطار الكهربائى بمحطة العاصمة

تفاصيل الموقف التنفيذي لمونوريل شرق النيل

يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميًا، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

الربط السككي

ويجري تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

يأتي مشروع المونوريل في إطار رؤية الدولة المصرية الطموحة لتحديث شبكة النقل الجماعي وتوفير حلول مستدامة وعصرية للمواطنين، خاصة مع التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة. ويعد هذا المشروع، إلى جانب شبكة القطار الكهربائي والمترو، حجر الزاوية في بناء منظومة نقل متكاملة وذكية تخدم التجمعات السكانية والصناعية الجديدة، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

يُشار إلى أن مشروع المونوريل يُعد أحد أضخم مشروعات النقل الحديثة في مصر، ويتم تنفيذه بالتعاون بين تحالف شركات مصرية وعالمية رائدة في هذا المجال، مما يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية وتوطين أحدث التكنولوجيات.

ويهدف المشروع بشقيه (مونوريل شرق النيل وغرب النيل) إلى ربط القاهرة الكبرى بمحاورها الرئيسية ومدنها الجديدة، بتكلفة استثمارية ضخمة تعكس حجم التحدي وأهمية تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل.

