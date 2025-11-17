الأنفاق تبدأ دراسة تسعير مونوريل شرق النيل

18 حجم الخط

بدأت الهيئة القومية للأنفاق دراسة الأسعار المتوقعة لمونوريل شرق النيل والمقرر تشغيله في الأسابيع الأولى من العام الجديد ٢٠٢٦.

وسبق وأن كشفت وزارة النقل التفاصيل الكاملة لموعد تشغيل المرحلة الأولى من القطار السريع وتشغيل مونوريل شرق النيل خلال شهر يناير القادم.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا أوضحت فيه بدء المراحل النهائية للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل تمهيدا لاستقبال الركاب في الأسبوع الأول من شهر يناير العام القادم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفترة ستكون لمزيد من إجراء التدريبات المتنوعة والمكثفة لطوائف التشغيل المختلفة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإدارة وتشغيل المونوريل تحت إشراف شركة الستوم وذلك لضمان أعلى مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

