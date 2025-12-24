فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، فوز ثلاثة من طلاب الجامعة بمنحة برنامج التبادل الطلابي الأوروبي «Erasmus+ KA171»، للدراسة بجامعة كاستامونو بدولة تركيا، وذلك في إطار دعم الجامعة لفرص التبادل الأكاديمي الدولي، وفتح آفاق جديدة أمام طلابها لاكتساب الخبرات العلمية والثقافية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن المنحة جاءت بالتعاون بين مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط، وقطاع شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا، ووفقًا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للمكتب بتاريخ 7 ديسمبر 2025، وبناءً على اختيار جامعة كاستامونو التركية.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من: الطالبة شهد هشام عبد الرحمن، الطالبة بالفرقة الرابعة بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم – جامعة أسيوط، (مرشح أساسي)، والطالبة زينب علي محمود، الطالبة بالفرقة الرابعة بقسم العلوم البيولوجية والجيولوجية والبيئية بكلية التربية – جامعة أسيوط، (مرشح احتياطي)، وإبراهيم مصطفى ثابت، المعيد بقسم الفارماكولوجي بكلية الطب البيطري – جامعة أسيوط، (مرشح احتياطي).

دعم برامج التبادل الطلابي والبحثي

وأكد الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم برامج التبادل الطلابي والبحثي، لما لها من دور محوري في رفع كفاءة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز مكانة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بجهود مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية في تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المتقدمين للمنح الدولية.

ومن جانبه، تقدم الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير ومنسق عام مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية، بخالص التهنئة للفائزين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، ومؤكدًا أن هذه المنحة تمثل إضافة نوعية لمسيرة جامعة أسيوط وتشريفًا لها في المحافل الدولية.

فوز عدد من منتسبي جامعة أسيوط بمنحة «Erasmus+ KA171»

وأضاف الدكتور جمال بدر أن فوز عدد من منتسبي جامعة أسيوط بمنحة «Erasmus+ KA171» يُعد تتويجًا لجهود الجامعة المستمرة في دعم مسارات التدويل الأكاديمي، وتعزيز فرص التبادل العلمي والثقافي مع الجامعات المرموقة على المستوى الدولي، مؤكدًا أن هذه المنح تمثل إضافة حقيقية لتجارب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتسهم في صقل مهاراتهم العلمية والبحثية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية يولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع نطاق الشراكات الدولية الفاعلة، وتقديم الدعم الكامل للمتقدمين للمنح الدولية، من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، والتنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرص الأكاديمية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط، تحت قيادة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها الدولي ورفع تصنيفها العالمي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد مزيدًا من الاتفاقيات والبرامج المشتركة التي تفتح آفاقًا أوسع أمام طلاب الجامعة وباحثيها للمنافسة والتميز في المحافل العلمية الدولية.

