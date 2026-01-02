الجمعة 02 يناير 2026
أخبار مصر

بحضور مفتي الجمهورية، بدء الحلقة الـ 15 من دولة التلاوة (بث مباشر)

برنامج دولة التلاوة
برنامج دولة التلاوة
بدأت، منذ قليل، فاعليات حلقة رقم 15 من برنامج دولة التلاوة، حيث يتسمر البرنامج في التصفيات النهائية بين المتسابقين، وذلك بحضور الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

 

 

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.


ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

 

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.


وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة


يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز غير مسبوقة.. 3.5 مليون جنيه وتكريم للفائزين


ويقدّم البرنامج جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل من فرع الترتيل وفرع التجويد على مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برنامج دولة التلاوة وزارة الأوقاف الأزهر الشريف الدكتور نظير عياد الدكتور على جمعة مسابقة دولة التلاوة وزارة الأوقاف المصرية

