دعاء إنجاب مولود ذكر، من الأدعية المهمة التي تحرص عليها كل زوج وزوجة يتشوقان إلى خلفة الذكور، خاصة أن خلفة الذكور مهمة جدا عند البعض، وكما هو معروف فإن الرزق بالأولاد هو زينة الحياة للإنسان، لذلك تحرص الكثير من الزوجات والأزواج علي الدعاء لإنجاب الذكور، خاصة في أوقات الصباح ومع طلوع الفجر حيث تتنزل الملائكة وخلال السطور التالية نستعرض معكم دعاء إنجاب الذكور في ساعة الفجر.

أدعية صلاة الفجر

صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بأذكار وأدعية تقال دبر الصلوات عمومًا، وصلاة الفجر خصوصًا، ومن أعظم ما ورد من أدعية تخص صلاة الفجر ما رواه أحمد وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

وروى الترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل.



وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب: اللهم أجرني من النار . سبع مرات، وللمسلم أن يدعو بما شاء، ويتخير من الدعاء أجمعه وأنفعه.



دعاء إنجاب الذكور في ساعة الفجر

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.

رب هب لي من لدنك وليًا يرثني ويرثُ من آل يعقوب واجعله ربِ رضيا.

اللهم ازرقني ولدا واجعله تقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ.

ربي لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت ”سبحان الله” سبعين مرة. تستغفر الله عزوجل عشر مرات، وتسبحه تسع مرات وتختم العاشرة بالاستغفار تقول: ”أستغفر الله إنه كان غفارا“.

كما أعطيت لزكريا يحيى ولمريم عيسى بأمر منك أعطني ولا تحرمني.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ.

اللهم اني اسالك باسمك الطاهر الطيب المبارك الاحب اليك الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت واذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت ان ترزقني الذرية الصالحة.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِين.

دعاء الرزق بمولود ذكر في ساعة الفجر

(رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا).

(اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ).

(اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ).

(لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ).

