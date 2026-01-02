الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

دعاء إنجاب الذكور في ساعة الفجر

دعاء إنجاب الذكور
دعاء إنجاب الذكور في ساعة الفجر
18 حجم الخط

دعاء إنجاب مولود ذكر، من الأدعية المهمة التي تحرص عليها كل زوج وزوجة يتشوقان إلى خلفة الذكور، خاصة أن خلفة الذكور مهمة جدا عند البعض، وكما هو معروف فإن الرزق بالأولاد هو زينة الحياة للإنسان، لذلك تحرص الكثير من الزوجات والأزواج علي الدعاء لإنجاب الذكور، خاصة في أوقات الصباح ومع طلوع الفجر حيث تتنزل الملائكة وخلال السطور التالية نستعرض معكم دعاء إنجاب الذكور في ساعة الفجر.

 

أدعية صلاة الفجر

صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بأذكار وأدعية تقال دبر الصلوات عمومًا، وصلاة الفجر خصوصًا، ومن أعظم ما ورد من أدعية تخص صلاة الفجر ما رواه أحمد وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

وروى الترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل.


وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب: اللهم أجرني من النار . سبع مرات، وللمسلم أن يدعو بما شاء، ويتخير من الدعاء أجمعه وأنفعه.


دعاء إنجاب الذكور في ساعة الفجر

 

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.

رب هب لي من لدنك وليًا يرثني ويرثُ من آل يعقوب واجعله ربِ رضيا.

اللهم ازرقني ولدا واجعله تقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ.

ربي لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت ”سبحان الله” سبعين مرة. تستغفر الله عزوجل عشر مرات، وتسبحه تسع مرات وتختم العاشرة بالاستغفار تقول: ”أستغفر الله إنه كان غفارا“.

كما أعطيت لزكريا يحيى ولمريم عيسى بأمر منك أعطني ولا تحرمني.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ.

اللهم اني اسالك باسمك الطاهر الطيب المبارك الاحب اليك الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت واذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت ان ترزقني الذرية الصالحة.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِين.

txt

أمي دائمة الدعاء علينا فماذا أفعل معها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

txt

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

 

دعاء الرزق بمولود ذكر في ساعة الفجر

 

(رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا).

(اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ).

(اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ).

(لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دعاء الفجر دعاء إنجاب مولود ذكر الرزق بالأولاد الدعاء صلاة الفجر الزوجات والأزواج

مواد متعلقة

دعاء الصائمين في أول الأيام البيض من شهر رجب 1447 هجريًّا

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

الأكثر قراءة

نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين كالياري وميلان في الشوط الأول

المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

ياسيد الكونين جئتك قاصدًا، ابتهال مميز بصوت متسابقي الحلقة 15 بـ "دولة التلاوة" (فيديو)

قراءة تهز القلوب، مواجهة بين القلاجي ومهنا بدولة التلاوة وتعليق خاص من المفتي (فيديو)

بحضور مفتي الجمهورية، بدء الحلقة الـ 15 من دولة التلاوة (بث مباشر)

وزارة الدفاع الإماراتية تصدر بيانا جديدا بشأن عناصرها الموجودة في اليمن

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية غرق شخص في المنام وعلاقته بكثرة الخلافات الزوجية

ياسيد الكونين جئتك قاصدًا، ابتهال مميز بصوت متسابقي الحلقة 15 بـ "دولة التلاوة" (فيديو)

قراءة تهز القلوب، مواجهة بين القلاجي ومهنا بدولة التلاوة وتعليق خاص من المفتي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads