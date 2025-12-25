الخميس 25 ديسمبر 2025
خارج الحدود

وول ستريت: الهند تبني خطوط مواصلات في الهيمالايا استعدادا لنزاع محتمل مع الصين

 كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اليوم الخميس، أن السلطات الهندية تنفق مئات الملايين من الدولارات على بناء الطرق والأنفاق وممرات إقلاع وهبوط للطائرات في جبال الهيمالايا.

وول ستريت: الهند تبني خطوط مواصلات في الهيمالايا استعدادا لنزاع محتمل مع الصين

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها  أن الهند تتخذ هذه الإجراءات الطارئة في إطار الاستعداد لنزاع محتمل مع جارتها الصين.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تخطط الهند لربط المناطق الجبلية العالية بالمواقع العسكرية والمراكز السكنية المدنية التي تبقى معزولة خلال فصل الشتاء.

الصراع الهندي الصيني على جبال الهيمالايا 

وأضافت الصحيفة: "يُعد نفق زوجيلا أحد أكثر المشاريع طموحا، والذي يتم حفره في جبال شمال الهند على ارتفاع حوالي 11500 قدم (3.5 كلم)".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت، في وقت سابق، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فقدت مولدا نوويا على قمة جبلية في جبال الهيمالايا عام 1965.

