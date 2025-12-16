18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن كبار المسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية يستعدون لإعداد خطة لخفض مستوى عدد من المقرات الرئيسية للجيش الأمريكي وتغيير موازين القوى بين كبار جنرالاته، بهدف إبعاد الموارد الأساسية بعيدا عن الشرق الأوسط وأوروبا، في عملية دمج كبيرة يرعاها وزير الحرب بيت هيجسيت.

تقلص نفوذ القيادة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تفاصيل خطة البنتاجون الجديدة

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أشخاص مطلعين قولهم إن هذه الخطة، في حال إقرارها، ستحدث بعضا من أعمق التغيرات في أعلى هرم القيادة العسكرية منذ عقود، تنفيذا لوعد هيجسيت بكسر الوضع القائم، وتقليص عدد الجنرالات من فئة الأربع نجوم، وفقا للصحيفة.

وتنص الخطة على تقليل نفوذ القيادة المركزية الأمريكية والقيادة الأوروبية وقيادة أفريقيا، عبر وضعها تحت سلطة منظمة جديدة تعرف باسم "القيادة الدولية الأمريكية".

ومن المتوقع أن يقدم رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كاين، تفاصيل المقترح إلى هيجسيت خلال الأيام المقبلة.

وتنسجم هذه التحركات مع مساعي الإدارة لنقل الموارد بعيدا عن الشرق الأوسط وأوروبا، والتركيز أساسا على توسيع العمليات العسكرية في النصف الغربي، وفق المصادر نفسها.

ورفض فريق هيجسيت التعليق على ما أسماه "نقاشات داخلية أو مسائل لم يتخذ فيها القرار بعد"، نافيا وجود خلاف بين المسؤولين.

أمريكا تقلص تواجدها العسكري في الشرق الأوسط

ولم يفصح البنتاجون إلا عن تفاصيل قليلة للكونجرس، ما أثار استياء أعضاء لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، اللتين يسيطر عليهما الجمهوريون.

وأفاد مسؤولون بأن كبار الضباط في القيادة ينتظرون مزيدا من التفاصيل أيضا.

وتدعو الخطة الجديدة إلى إعادة مواءمة القيادة الجنوبية الأمريكية والقيادة الشمالية، اللتين تشرفان على العمليات العسكرية في نصف الكرة الغربي، تحت مقر جديد يعرف باسم "قيادة الأمريكيتين" (أمريكوم).

كما ناقش المسؤولون في البنتاجون إنشاء "قيادة القطب الشمالي الأميركية" تتبع لـ"أمريكوم"، لكن يبدو أنهم تخلوا عن هذه الفكرة.

وستؤدي هذه الخطوات، في مجملها، إلى خفض عدد القيادات القتالية العليا من 11 إلى 8 قيادات، وتقليص عدد الجنرالات والأدميرالات من فئة 4 نجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.