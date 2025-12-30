تأجيل محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بالقليوبية

18 حجم الخط

أجلت محكمة جنح طوخ الجزئية في محافظة لقليوبية، محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى لـ الأحد المقبل 4 يناير 2025، مع إحالة القضية لدائرة أخرى، واستمرار حبس المتهمين.

محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بالقليوبية



وفي وقت سابق، كشفت أجهزة أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن ترويع 4 أشخاص مستقلين دراجات نارية، مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

ووردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، برصد تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي مجموعة أشخاص مستقلين دراجات نارية على مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

وبالفحص تم تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وهم 4 متهمين كانوا مستقلين دراجتين ناريتين، وحاولوا ترويع المواطنين الجالسين على المقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز، في قرية الدير التابعة لدائرة المركز إثر خلافات بينهما وبين صاحب المقهى، ولم تسفر الواقعة عن إصابة أي من رواد المقهى.

وبالفحص تبين أن مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك مقهى– مقيم بدائرة المركز ) وطرف ثان ( 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، لخلافات مالية بينهم، قام على إثرها الطرف الثانى بالحضور للمقهى المشار إليه، وحاول أحدهم إضرام النيران بداخله باستخدام إسطوانة بوتاجاز دون حدوث تلفيات أو إصابات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الطرف الثانى، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – إسطوانة بوتاجاز – قطعة حديدية " المستخدمين فى التعدى"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شاب بتهمة إطلاق أعيرة نارية على شخص بالقليوبية

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شاب بالركض وراء شخص آخر وإطلاق أعيرة نارية.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شاب بالركض وراء شخص آخر وإطلاق أعيرة نارية وترويع المواطنين.

