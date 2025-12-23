18 حجم الخط

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـمحافظة لقليوبية، أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 1200 مم، الخاص بمحطة مياه كوم أشفين، والمغذي لمركز ومدينة قليوب، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة.

رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي المغذي لمدينة قليوب

واطمأن رئيس شركة مياه القليوبية على سير أعمال الإصلاح بـقليوب ميدانيًا، موجهًا فرق الطوارئ والصيانة بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة المهنية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليل مدة تأثر الخدمة على المواطنين.



وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أنه تم الدفع بعدد من سيارات المياه النقية الصالحة للشرب لتوزيعها على المناطق المتأثرة بالعطل، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه بشكل طبيعي، مشددًا على ضرورة تواجد السيارات بالمناطق التي تشهد ضعفًا أو انقطاعًا في الخدمة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الأعطال المفاجئة بخطوط المياه الرئيسية، مؤكدًا إتاحة التواصل مع الشركة في حال الحاجة لسيارات المياه أو تقديم أي شكاوى، من خلال الخط الساخن 125 أو رقم 01200288880.

