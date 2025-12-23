الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق نار متداول بالقليوبية وضبط المتورطين

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
محافظات

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شاب بالركض وراء شخص آخر وإطلاق أعيرة نارية.

رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي المغذي لمدينة قليوب

في اللقاء الجماهيري، محافظ القليوبية يحيل شكاوى مخالفات البناء والتعديات إلى النيابة العامة

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شاب بالركض وراء شخص آخر وإطلاق أعيرة نارية وترويع المواطنين.

بالفحص بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونة الرائد محمد هاني والنقيب أحمد عصام والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده،  أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ويدعى "بسام.س" مقيم دائرة القسم، وبارشاده تم ضبط السلاح الناري فرد خرطوش محلي الصنع، وذخائر طلقتين.

وبمواجهته أقر انه قام بالركض وراء نجل خالته، وإطلاق عيار ناري صوبه إثر خلافات جيرة بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق  التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.

