المشدد 6 سنوات لمشرف جودة بتهمة حيازة مخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لمشرف جودة بشركة طلبات وتغريمه بمبلغ 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، ما أسفر عن وفاة ربة منزل وابنتها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تسببه في وفاة ربة منزل وابنتها تحت تأثير المخدرات بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

كانت النيابة العامة القليوبية قد أحالت المتهم وليد. ح. ع، 28 عامًا، مشرف جودة، ومقيم بـ 46 شارع الحلواني بحي الزهور – مسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 15760 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2408 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في يوم 6 يونيو 2025، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تسبب خطأً في وفاة المجني عليهما أسماء إبراهيم عبد السلام وابنتها الطفلة رقية محمد سعيد، وذلك نتيجة إهماله ورعونته وعدم التزامه بالقوانين واللوائح، حيث قاد سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، واصطدم بالمجني عليهما، ما أحدث إصاباتهما الواردة بالتقرير الطبي، والتي أودت بحياتهما.

كما ثبت من التحقيقات قيام المتهم بقيادة مركبة آلية تحت تأثير مخدر، في مخالفة صريحة للقانون.

