شنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حملة مسائية مكبرة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن، لضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 طنًا من هياكل ومفروم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة مساكن أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة.

ضبط 16 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

وجاءت الحملة من خلال لجنة مشتركة ضمت مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة الدكتور محمد رفعت رئيس قسم تفتيش اللحوم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الكميات المضبوطة، مع عرض الأمر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت محافظة القليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للجميع.

