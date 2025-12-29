أخبار الفن اليوم: إحالة حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد لمجلس تأديب المهن الموسيقية.. الهضبة يلتقي إبراهيم عيسى لمراجعة رواية "عمرو دياب.. حيث هناك وحده".. انطلاق تصوير مسلسل "اسأل روحك"
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عددا من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:
إحالة حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد إلى مجلس تأديب نقابة المهن الموسيقية
أحيل الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين، وأحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، إلى مجلس التأديب، على خلفية أزمتهما مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين.
الهضبة يلتقي إبراهيم عيسى لمراجعة رواية "عمرو دياب.. حيث هناك وحده"
التقى الفنان عمرو دياب الكتاب الصحفي إبراهيم عيسى، لمراجعة رواية “عمرو دياب.. حيث هناك وحده”، التي كتبها عيسى عن رحلة الهضبة ومشواره الفني والإنساني.
محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا باستاد القاهرة في هذا الموعد
أعلن الفنان محمد رمضان عن عودته لإحياء الحفلات الغنائية في القاهرة، بعد ست سنوات من الغياب، حيث كتب منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: “ هشوفكم أخيرًا بعد ٦ سنين غياب عن حفلات القاهرة يوم 5 يناير باستاد القاهرة الدولي، والحفل مفاجأة حلوة ليا ولشعب مصر الأصلي اللي واحشني من زمان.. المرة دي حفلتنا في ستاد القاهرة ومعايا ع المسرح كاس العالم الأصلي.. ودي أقل حاجة تليق بالجمهور المصري الأصلي”
هيفاء وهبي تطلق أغنية بعنوان أزمة نفسية بتوقيع الملحن مدين
أطلقت الفنانة هيفاء وهبي أحدث أغنياتها بعنوان «أزمة نفسية»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك في تعاون فني جديد يجمعها بالملحن مدين، ضمن عمل غنائي يحمل طابعًا مميزًا.
8 يناير، إقامة النسخة الثانية من “عيد الثقافة” بدار الأوبرا وتكريم نخبة من المبدعين
أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عن إقامة فعاليات النسخة الثانية من “عيد الثقافة” يوم الأربعاء الموافق 8 يناير المقبل بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الاحتفاء بدور الثقافة والفنون في بناء الإنسان والحفاظ على الهوية الوطنية.
دراما رمضان 2026، انطلاق تصوير مسلسل "اسأل روحك" لـ ياسمين رئيس
بدأت الفنانة ياسمين رئيس والفنان أحمد فهمي تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “اسأل روحك”، الذي يتكون من 15 حلقة، تمهيدا لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل.
رمضان 2026، أحمد السقا يصور حلقة في برنامج رامز جلال
يستعد الفنان أحمد السقا، لتصوير إحدى حلقات برنامج رامز الجديد، حيث اتفق فريق البرنامج مع السقا على أن يكون أحد أبطال حلقات برنامج مقالب رامز الجديد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا