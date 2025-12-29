أخبار الفن اليوم: إحالة حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد لمجلس تأديب المهن الموسيقية.. الهضبة يلتقي إبراهيم عيسى لمراجعة رواية "عمرو دياب.. حيث هناك وحده".. انطلاق تصوير مسلسل "اسأل روحك"

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، عددا من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:

أحيل الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين، وأحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، إلى مجلس التأديب، على خلفية أزمتهما مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين.

التقى الفنان عمرو دياب الكتاب الصحفي إبراهيم عيسى، لمراجعة رواية “عمرو دياب.. حيث هناك وحده”، التي كتبها عيسى عن رحلة الهضبة ومشواره الفني والإنساني.

أعلن الفنان محمد رمضان عن عودته لإحياء الحفلات الغنائية في القاهرة، بعد ست سنوات من الغياب، حيث كتب منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: “⁨ ⁨ ⁨ ⁨ ⁨ ⁨ ⁨ هشوفكم أخيرًا بعد ٦ سنين غياب عن حفلات القاهرة يوم 5 يناير باستاد القاهرة الدولي، والحفل مفاجأة حلوة ليا ولشعب مصر الأصلي اللي واحشني من زمان.. المرة دي حفلتنا في ستاد القاهرة ومعايا ع المسرح كاس العالم الأصلي.. ودي أقل حاجة تليق بالجمهور المصري الأصلي”

أطلقت الفنانة هيفاء وهبي أحدث أغنياتها بعنوان «أزمة نفسية»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك في تعاون فني جديد يجمعها بالملحن مدين، ضمن عمل غنائي يحمل طابعًا مميزًا.

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عن إقامة فعاليات النسخة الثانية من “عيد الثقافة” يوم الأربعاء الموافق 8 يناير المقبل بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الاحتفاء بدور الثقافة والفنون في بناء الإنسان والحفاظ على الهوية الوطنية.

بدأت الفنانة ياسمين رئيس والفنان أحمد فهمي تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “اسأل روحك”، الذي يتكون من 15 حلقة، تمهيدا لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

يستعد الفنان أحمد السقا، لتصوير إحدى حلقات برنامج رامز الجديد، حيث اتفق فريق البرنامج مع السقا على أن يكون أحد أبطال حلقات برنامج مقالب رامز الجديد.

