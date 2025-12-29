الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أغنية محمد رمضان لكأس الأمم الأفريقية تحقق 3 ملايين مشاهدة

محمد رمضان
محمد رمضان
18 حجم الخط

حققت أغنية “بلايرز” للفنان محمد رمضان أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث كتب رمضان منشورًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال خلاله:" الحمد لله أغنية players الأغنية الرسمية لأمم أفريقيا.

تخطت الـ3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

وكان احتفى الفنان محمد رمضان بأغنيته الجديدة التي قدمها لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تخطت حاجز المليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة.


وكتب محمد رمضان في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: الحمد لله.

 

محمد رمضان ينشر صورا من كواليس تصوير أغنية كأس الأمم الأفريقية

 كان محمد رمضان نشر في وقت سابق صورة من كواليس تصوير الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، حيث ظهر بجانب كأس البطولة في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل من جمهوره داخل مصر وخارجها.

 

وأرفق رمضان الصورة برسالة تعكس حماسه للمشاركة في الحدث الرياضي الأكبر في القارة، مؤكدًا أن مشاركته في تقديم الأغنية الرسمية تُعد شرفًا كبيرًا له، خاصة أنها تأتي للمرة الثانية على التوالي، ليصبح أول فنان مصري يحظى بهذه الفرصة بشكل متتابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رمضان كاس الأمم الإفريقية أغاني الفنان محمد رمضان

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

مجموعة مصر، جنوب أفريقيا يتقدم على زيمبابوي 2-1 بعد مرور 70 دقيقة

جنوب أفريقيا يفوز علي زيمبابوي ويتأهل لدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

فرحة جماهير مصر بصدارة المجموعة في أمم إفريقيا بعد التعادل أمام أنجولا (فيديو وصور)

الرقابة المالية: الخميس 1 يناير 2026 إجازة رسمية لانتهاء السنة الميلادية

أول تعليق لـ ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا لـ مقر إقامة بوتين

تشكيل منتخب المغرب أمام زامبيا في كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى صحة حديث «الجنة تحت أقدام الأمهات»؟الإفتاء توضح

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads