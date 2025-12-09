الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
حلمي عبد الباقي: تحويلي للتحقيق بالمهن الموسيقية كان مفاجأة وتعرضت للظلم من مصطفى كامل

قال الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية: إنه تفاجأ أثناء تواجده بالنقابة بتحويله للتحقيق من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.  

وأضاف خلال بث مباشر على صفحته عبر فيس بوك: إنه كان صادقا في كل كلمة خرجت منه في البث المباشر السابق، والذي افتعل الأزمة بينه وبين مصطفي كامل نقيب الموسيقيين. 

وتابع: قلت للنقيب العام يحط إيده على المصحف ويقول إني كنت بكدب، أنا كنت بدافع عن نفسي وعن كرامتي اللي اتبهدلت، الجمعية العمومية هي اللي تقول أفضل ولا أمشي، لكن التحقيق والشطب ده ظلم. 

وأختتم بقوله: أنا عندي إثبات لكل كلمة أنا قلتلها، وأنا متمسك بحقي ومكمل للآخر، أنا مش طمعان في غير أني أثبت براءتي من كل حاجة اتقالت عليا.

 

