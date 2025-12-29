هيفاء وهبي تطلق أغنية بعنوان أزمة نفسية بتوقيع الملحن مدين

18 حجم الخط

أطلقت الفنانة هيفاء وهبي أحدث أغنياتها بعنوان «أزمة نفسية»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك في تعاون فني جديد يجمعها بالملحن مدين، ضمن عمل غنائي يحمل طابعًا مميزًا.

وأعلن مدين، طرح الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البوستر الدعائي للعمل، وعلّق عليه قائلًا: «اسمعوا الأغنية الجديدة أزمة نفسية مع حبيبة قلبي الجميلة هيفاء وهبي، يارب تعجبكم»، لتلقى الأغنية تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور منذ الساعات الأولى لإطلاقها.

أغنية أزمة نفسية

جدير بالذكر أن أغنية "أزمة نفسية" من كلمات نادر عبد الله، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج تميم، وتُعد الأغنية إضافة جديدة لمسيرة هيفاء وهبي الغنائية الناجحة، كما تسلط الضوء على البصمة اللحنية المميزة لمدين، التي تجمع بين العمق العاطفي والبساطة الموسيقية، بما يتماشى مع ذائقة الجمهور العربي في الوقت الحالي.

إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

من جانب آخر قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثالثة، أمس بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر.

وتقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب تدخل هجومي في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية.

المطالبة بإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء

تأتي هذه الدعوى للمطالبة، بإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.

يذكر أن الدعوى الأصلية مرفوعة من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية لإلغاء قرار منعها من الغناء بمصر.

جاء في طلب التدخل من هاني سامح أن نقيب المهن الموسيقية اعتاد على ممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية في مصر.

وتشير صحيفة الدعوى إلى أن مصطفى كامل فرض قيودًا صارمة مستمدة من "قيم سلفية وهابية" تتناقض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني العريق.

ومن بين هذه الممارسات، قرار منع هيفاء وهبي من الغناء بتاريخ 16 مارس الماضي، وقرارات شملت عددا من الفنانين والفنانات، استنادًا إلى تعليقات غوغائية سلفية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.