ياسمين رئيس تصور 3 أيام من "الست لما" داخل مول تجاري

تواصل الفنان ياسمين رئيس تصوير أحداث دورها في فيلم “الست لما” مع الفنانة يسرا، داخل أحد المولات التجارية، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 3 أيام.

وتلعب ياسمين رئيس شخصية “وفاء” فتاة في مقتبل عمرها، وتعيش حياتها وتهتم بالموضة، والأزياء، وفي إحدى الليالي تتعرض للتحرش من قبل سائق إحدى شركات النقل الذكي.

تفاصيل فيلم الست لما

فيلم “الست لما” انطلق تصويره الشهر الماضي بدون بطلته الفنانة يسرا بسبب وجودها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولى فى دورته الـ 78، حيث تم تصوير يوم فقط في أحداثه جمع بين الفنانة انتصار الفنانة الشابة مي حسن، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير يومين قبل عيد الأضحى واستئناف باقى المشاهد بعد إجازة العيد.

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت.

