8 يناير، إقامة النسخة الثانية من “عيد الثقافة” بدار الأوبرا وتكريم نخبة من المبدعين

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عن إقامة فعاليات النسخة الثانية من “عيد الثقافة” يوم الأربعاء الموافق 8 يناير المقبل بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار الاحتفاء بدور الثقافة والفنون في بناء الإنسان والحفاظ على الهوية الوطنية.

ومن المقرر أن يشهد اليوم مراسم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة في فروعها المختلفة: جائزة النيل، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة التفوق، وجائزة الدولة التشجيعية، إلى جانب تكريم نخبة من الشخصيات البارزة التي أسهمت بإبداعاتها وجهودها في إثراء الحراك الثقافي والفني والأدبي في مصر.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن عيد الثقافة بات مناسبة سنوية للاحتفاء بالمبدعين المصريين وتقدير عطائهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية - بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي - تولي اهتمامًا خاصًا بدعم ورعاية الثقافة والفنون باعتبارهما ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة المصرية، وأداة فعّالة في بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.

وأضاف وزير الثقافة أن احتفالية هذا العام ستتضمن برنامجًا فنيًا وثقافيًا متميزًا يعبّر عن ثراء وتنوع الإبداع المصري، ويعكس قيمة وعطاء المُكرَّمين في مسيرة العمل الثقافي

