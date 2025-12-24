ختام مهرجان التحطيب في الأقصر بحضور وزير الثقافة والمحافظ

18 حجم الخط

اختتمت محافظة الأقصر فعاليات مهرجان التحطيب في دورته الخامسة عشرة، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وسط أجواء احتفالية عكست عمق التراث الشعبي المصري وأهميته في تعزيز الهوية الثقافية.

مهرجان التحطيب في الأقصر

وشهد حفل الختام حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، وتميز الحفل بعروض مميزة لفن التحطيب، الذي يُعد أحد أبرز الفنون التراثية بصعيد مصر والمسجل على قوائم التراث الثقافي غير المادي، حيث تفاعل الحضور من مصريين وسائحين مع الأداءات التي جسدت القيم الأصيلة والاحترام المتبادل.

وأكد وزير الثقافة خلال كلمته حرص الوزارة على دعم الفنون التراثية والحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن مهرجان التحطيب يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الثقافة والتنمية السياحية، ويعكس ثراء الموروث الشعبي المصري.

من جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن اعتزازه باستضافة المحافظة لفعاليات المهرجان للعام الخامس عشر على التوالي، مؤكدًا أن الأقصر بما تمتلكه من تاريخ وحضارة تُعد منصة مثالية للاحتفاء بالفنون التراثية، وداعمًا لاستمرار المهرجان كحدث ثقافي وسياحي مهم على خريطة الفعاليات السنوية.

واختُتمت الفعاليات بتكريم عدد من المشاركين والقائمين على تنظيم المهرجان، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذه الدورة، وسط إشادة واسعة من الحضور والزائرين بالمستوى الفني والتنظيمي للمهرجان.

