أحمد السقا ضيف عمرو الليثي برأس السنة في قناة الحياة

18 حجم الخط

يحل النجم أحمد السقا ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج “واحد من الناس”، الذي يعرض عبر شاشة قناة الحياة، وذلك ليلة رأس السنة، حيث سجل الثنائي حلقة مطولة منذ عدة أيام.

وتحدث السقا عن العديد من جوانب حياته الفنية والشخصية، وكشف العديد من كواليس أعماله الفنية، حيث تحمل الحلقة العديد من المفاجآت.

من جانب آخر يعود الفنان أحمد السقا لاستئناف تصوير مشاهد فيلم “خلي بالك من نفسك”، الذي يجمعه للمرة الأولى بالفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث انطلق تصوير الفيلم منذ عدة أسابيع، تم توقف لبناء بعض الديكورات الخاصة بالعمل، على أن يتم استئنافه خلال الأسبوع المقبل



ومن جانبه قال أحمد السقا في تصريحات خاصة لفيتو: إن فيلم “خلي بالك من نفسك”، هو تجربة مختلفة، تجمع بين الأكشن والدراما الاجتماعية، والكوميديا الراقية.

وأضاف السقا أنه مشغول حاليًا بتصوير عملين سينمائيين، حيث يصور بجانب فيلم “خلي بالك من نفسك”، عملا آخر يحمل اسم “هيروشيما”، من المفترض أن يعرض خلال عام 2026.

كان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز قد نشرا عبر حساباتهما الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي عددا من الصور تجمعهما معًا، من داخل كواليس تصوير فيلم “خلي بالك من نفسك”، الذي يعد التجربة الأولى لهما معًا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال فيلم خلي بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.