وسيلة لإسقاط مصر، توفيق عكاشة يكشف حقيقة استخدام المال السياسي في الانتخابات

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن سر استخدام المال السياسي في الانتخابات، مؤكدًا أن المال السياسي وسيلة للسيطرة على الانتخابات، وأن هناك يد خفية تبنت تجربة استخدام المال السياسي في الانتخابات، وأفسدت الشارع السياسي المصري.

حقيقة استخدام المال السياسي في الانتخابات

كما أشار توفيق عكاشة إلى من يسرقون التاريخ، ووصفهم بأن هناك خوف عليهم وهم يحزنون، مستعينًا بآية من سورة يونس حيث قال تعالى: " ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"، قائلًا عمن يسرقون التاريخ: "ومن يشترى الدنيا بالآخرة فهو من المنافقين أصحاب الدرك الأسفل فى النار"

وقال توفيق عكاشة عن استخدام المال السياسي في الانتخابات: "منذ أن اخترعت جماعة الإخوان النصابين عملية المال السياسي فى الانتخابات، وجعلت منه وسيلة للسيطرة على الانتخابات وهناك يد خفيه تبنت هذه التجربة وجعلت منها دستور أفسد الشارع السياسي المصري، بهدف تدمير الديمقراطية وتحويل الانتخابات إلى نكتة فكاهية، لكى تسقط مصر مع عامل الأيام".



وتحدث توفيق عكاشة عمن يسرقون التاريخ فقال: "إن الذين يسرقون التاريخ الخوف عليهم وهم يحزنون هم فى نار وقودها الناس والحجارة فيها خالدين، ومن يشتري الدنيا بالآخرة فهو من المنافقين أصحاب الدرك الأسفل فى النار ومن يدعون الإيمان وهم من الكفار عذابهم فى الدنيا والآخرة أليم"

أحداث الدوائر الانتخابية بين المرشحين



جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك": إنه "وصلته الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

الانتخابات البرلمانية، فيتو



وطالب الرئيس السيسي من الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق، فقال: "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى- وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان"

وأكد الرئيس السيسي أنه "الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا".



