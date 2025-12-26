محافظ الدقهلية: التكامل بين المؤسسات الصحية يحقق العدالة ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة

18 حجم الخط

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن توقيع بروتوكول مشترك بين مستشفى صدر المنصورة ومستشفى صدر بورسعيد لتشغيل وحدة المناظير الصدرية بمستشفى صدر بورسعيد، من خلال الفريق الطبي المتخصص بوحدة مناظير الصدر بمستشفى صدر المنصورة.

تعاون طبي بين محافظتي الدقهلية وبورسعيد

وأكد محافظ الدقهلية أن التعاون الطبي القائم بين محافظتي الدقهلية وبورسعيد يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المحافظات، بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة ومتخصصة وفق أعلى المعايير، ويعكس كفاءة الكوادر الطبية بمحافظة الدقهلية وقدرتها على دعم المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

دعم المنظومة الصحية، وتسخير خبراتها الطبية لخدمة محافظات الجوار

وأوضح مرزوق أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية، وتسخير خبراتها الطبية لخدمة محافظات الجوار، انطلاقًا من إيمان الدولة بأهمية تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في التخصصات الدقيقة التي تتطلب خبرات متراكمة وتجهيزات فنية متقدمة.

دعم المنظومة الصحية، وتسخير خبراتها الطبية لخدمة محافظات الجوار

وثمن المحافظ دور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على جهوده المبذولة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى تطوير الخدمات الطبية والتوسع في تقديم الخدمات التخصصية بالمستشفيات والتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الصحه في هذا الشأن لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة في بناء دعم المنظومة الصحية، وتسخير خبراتها الطبية لخدمة محافظات الجوار المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

تبادل الخبرات بين المستشفيات يعزز من كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمة

كما أكد مرزوق أن التكامل بين المؤسسات الصحية بالمحافظات يحقق العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة الطبية المتخصصة إلى المواطنين أينما كانوا، مؤكدًا أن تبادل الخبرات بين المستشفيات يعزز من كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمة الطبية، ويُعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق أهداف الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وبمتابعة مباشرة من الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للصدر بالوزارة، بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الطبية المتميزة وتبادلها بين المحافظات.

تشغيل وحدة المناظير الصدرية بصدر بورسعيد بواسطة فريق وحدة مناظير صدر المنصورة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن تشغيل وحدة المناظير الصدرية بصدر بورسعيد بواسطة فريق وحدة مناظير صدر المنصورة يعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي وصلت إليها مستشفيات الدقهلية، ويجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل الطبي بين محافظتي الدقهلية وبورسعيد، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متخصصة وآمنة للمواطنين بمحافظة بورسعيد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مراسم توقيع البروتوكول تمت بحضور: الدكتور وليد عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، والدكتور محمد السعيد مدير مستشفى صدر المنصورة، والدكتور أحمد عرنوس مدير مستشفى صدر بورسعيد، والدكتور السيد أحمد فهمي استشاري الصدر والمناظير بمستشفى صدر المنصورة.

صدر المنصورة يُعد من الوحدات المتميزة على مستوى الجمهورية

وقال الجزار إن فريق وحدة مناظير الصدر بمستشفى صدر المنصورة يُعد من الوحدات المتميزة على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من كفاءة عالية وجودة في الأداء وإمكانات فنية متطورة، بما يسهم في نقل الخبرات الطبية وتوحيد معايير تقديم الخدمة بين المحافظات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتنسيق والتعاون بين مستشفيات الصدر علي مستوي الجمهوريه في ضوء البروتوكول الموقع لنقل وتبادل الخبرات الطبية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى على أكمل وجه.

