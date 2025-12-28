الأحد 28 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد التشغيل التجريبي لمعرض السلع الغذائية بحي غرب المنصورة

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو
تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال جولته، أعمال بدء تسكين التجار والتشغيل التجريبي للمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، مؤكدا أن هذه المعارض الدائمة تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

محافظ الدقهلية يتفقد بدء أعمال تسكين التجار والتشغيل التجريبي للمعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة

وشدد محافظ الدقهلية على  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيطه، ومنع وجود أي تجمعات للقمامة حول المعرض والحفاظ على المظهر الحضاري ومكتسبات هذا العمل لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى افتتاحه قريبا بشكل رسمي لتقديم خدماته للمواطنين.

متابعة أسعار السلع الغذائية المخفضة

وأكد محافظ الدقهلية على رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع مديرية تموين الدقهلية  لمتابعة أسعار السلع الغذائية المخفضة بالمعرض والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتوفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة العالية، كما وجه  محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، بالإشراف على أعمال المعرض.

وشدد محافظ الدقهلية علي المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين ومنع وجود أي تجمعات للقمامة حول المعرض والحفاظ على المظهر الحضاري ومكتسبات هذا العمل لخدمة المواطنين، مشددا علي أن المتابعة الميدانية أساس النجاح لأي عمل.

