الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نجاح جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر في الزند الأيسر بمستشفى طلخا المركزي

الفريق الطبي، فيتو
الفريق الطبي، فيتو

استقبلت مستشفى طلخا المركزي بمحافظة الدقهلية طفلة تعاني من كسر في عظمة الزند الأيسر، حيث جرى التعامل الفوري مع الحالة ونقلها إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي اللازم.

وذلك تنفيذًا  لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبرعاية الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وإشراف مباشر من الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي،، والدكتورة لاميس  حمدى، مدير مستشفى طلخا المركزي، حيث تم إجراء العملية بنجاح وتركيب مسمار نخاعي مرن بالزند الأيسر.

وضم الفريق الطبي القائم على العملية الدكتور السعيد حمدي زكي، أخصائي جراحة العظام ورئيس القسم، والدكتور علاء محمود السعيد بقسم التخدير، والدكتورة ضحى محمد سعد من قسم التمريض، بمشاركة فريق التمريض بقيادة الممرضة فاطمة عبدالفتاح عبدالمقصود والممرض السيد سلامة السيد، إضافة إلى  محمد علي علي، فني الأشعة (جهاز C-arm)، وعمرو محمد عبداللطيف، فني التخدير.

وأكدت إدارة المستشفى أن الطفلة بحالة صحية جيدة عقب التدخل الجراحي، وقد غادرت المستشفى بعد الاطمئنان عليها ومتابعتها بعد العملية.

وأعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن سعادته بنجاح العملية، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والتمريضي بمستشفى طلخا المركزي، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس مستوى التطوير الذي تشهده مستشفيات المحافظة في التعامل مع الحالات الحرجة بدقة وكفاءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية التعامل الفورى السيد سلامة الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور حموده الجزار اللواء طارق مرزو اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تنفيذا لتعليمات دكتور خالد عبد الغفار محافظة الدقهلية نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

التعادل السلبي يفرض نفسه بين الأهلي وغزل المحلة بعد 15 دقيقة

الشيباني: سوريا لم تنحن يوما ولا تقبل تسمية المحتل بطرف في نزاع

دقيقة حداد على روح والد الشناوي خلال مواجهة الأهلي وغزل المحلة (صور)

بيان عاجل لـ التنمية المحلية بشأن واقعة القبض على الصحفى إسلام الراجحى

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

تراجع مفاجئ لأسعار النفط قبل ساعات من إعلان بيانات عن المخزونات الأمريكية

انفجارات متتالية تهز ميناء هامبورج الألماني والحرائق تلتهم المستودعات (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads