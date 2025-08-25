نجاح جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر في الزند الأيسر بمستشفى طلخا المركزي

استقبلت مستشفى طلخا المركزي بمحافظة الدقهلية طفلة تعاني من كسر في عظمة الزند الأيسر، حيث جرى التعامل الفوري مع الحالة ونقلها إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي اللازم.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبرعاية الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وإشراف مباشر من الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي،، والدكتورة لاميس حمدى، مدير مستشفى طلخا المركزي، حيث تم إجراء العملية بنجاح وتركيب مسمار نخاعي مرن بالزند الأيسر.

وضم الفريق الطبي القائم على العملية الدكتور السعيد حمدي زكي، أخصائي جراحة العظام ورئيس القسم، والدكتور علاء محمود السعيد بقسم التخدير، والدكتورة ضحى محمد سعد من قسم التمريض، بمشاركة فريق التمريض بقيادة الممرضة فاطمة عبدالفتاح عبدالمقصود والممرض السيد سلامة السيد، إضافة إلى محمد علي علي، فني الأشعة (جهاز C-arm)، وعمرو محمد عبداللطيف، فني التخدير.

وأكدت إدارة المستشفى أن الطفلة بحالة صحية جيدة عقب التدخل الجراحي، وقد غادرت المستشفى بعد الاطمئنان عليها ومتابعتها بعد العملية.

وأعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن سعادته بنجاح العملية، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والتمريضي بمستشفى طلخا المركزي، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس مستوى التطوير الذي تشهده مستشفيات المحافظة في التعامل مع الحالات الحرجة بدقة وكفاءة.

