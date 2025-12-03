الأمر زاد وفاض، توفيق عكاشة يوجه رسالة إلى السيسي ضد وزراء الحكومة

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم فيها شكوى غامضة عما وصفه بـ “الظلم الشديد”، الذي ذكر أنه وقع عليه من قبل وزير الإسكان وبعض وزراء الحكومة.

رسالة بشكوى غامضة ضد وزراء الحكومة

وأكد توفيق عكاشة، في شكواه الغامضة للرئيس السيسي، من وزراء الحكومة ومنهم وزير الإسكان، أن “الأمر زاد وفاض”، مشيرًا إلى أن رصيده لدى الرئيس السيسي يسمح له بالتقدم بهذه الشكوى.

وقال توفيق عكاشة، عبر حسابه على منصة “إكس”، في شكواه الغامضة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي: “رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحية طيبة وبعد سيدى الرئيس إن الأمر قد زاد وفاض الكيل لذلك أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى وخاصة أن رصيدى لديكم يعطيني حق الشكوى من وزير الإسكان وغيره من بعض وزراء الحكومة من ظلم شديد فى أى موضوع بخصوصي فى وزاراتهم ولكم خالص تحياتى”. 

ولم يذكر توفيق عكاشة المزيد من التفاصيل عن الشكوى، التي قدمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد وزير الإسكان ووزراء آخرين في الحكومة، حسبما ذكر عكاشة في شكواه.

رسالة من عكاشة للسيسي بشأن الأحزاب

جدير بالذكر أن رسالة توفيق عكاشة للرئيس عبد الفتاح السيسي ليست الأولى، فقد وجه توفيق عكاشة رسالة للرئيس السيسي، منذ نحو أسبوعين، طالبه فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، التي تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير 2011، بعد كشفه عن سر المال السياسي، الذي يستخدم في الانتخابات، على خلفية ما أثير من إلغاء لانتخبات بعض دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وزعم توفيق عكاشة أن الأحزاب التي جاءت بعد ثورة يناير 2011 رسخت المال السياسي في الشارع المصري، مطالبًا بإعادة هيكلة حزب الوفد، وفتح المجال لإنشاء 6 أحزاب جديدة. 

وقال توفيق عكاشة، عبر حسابه بمنصة "أكس"، في رسالته التي وجهها للرئيس السيسي: “أناشد السيد رئيس الجمهورية لحل جميع الاحزاب السياسية التى تم إنشاؤها بعد ٢٥-١-٢٠١١، لأنها رسخت المال السياسي فى الشارع المصرى وتحولت الى أداة هدم للديمقراطية المصرية”.

كما طالب توفيق عكاشة في رسالته لرئيس الجمهورية بـ “إعادة هيكلة حزب الوفد وفتح المجال لإنشاء ٦ أحزاب جديدة تخرج من قاع المجتمع لتطهير الحياة السياسية قبل انهيار مصر”.

تجاوزات انتخابية صارخة، توفيق عكاشة: ما حدث خطأ كبير للمنظومة ويصعب تداركه

تطهير الحياة السياسية قبل انهيار مصر، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للسيسي

