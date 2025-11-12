تفاصيل جولة محافظ الدقهلية المفاجئة بمدينة طلخا والسوق الحضاري

18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة بمدينة طلخا لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والميادين، رافقه خلالها إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا.

وتفقد المحافظ خلال الجولة عددًا من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، شملت شارع البحر الأعظم وصلاح سالم والنوادي، وغيرها، حيث شدد خلال الجولة بضرورة رفع كافة الإشغالات بالشارع ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، ومنع أي شكل من أشكال إعاقة حركة السير والمرور بالشوارع.

استمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة ورفع أي تجمعات للقمامة

كما وجه محافظ الدقهلية باستمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة ورفع أي تجمعات للقمامة أولا بأول بجميع الشوارع، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، والمتابعة المستمرة لشركات النظافة وعدد العمال الفعليين على أرض الواقع.

الاعلان عن الأسعار والالتزام بها دون المغالاة

وتابع محافظ الدقهلية عددا من منافذ البيع الموجودة بالشوارع، مشددا على عدم إعاقة حركة السير والحفاظ على السيولة المرورية، كما شدد على ضرورة الاعلان عن الأسعار والالتزام بها دون المغالاة في الأسعار.

وخلال جولته، حرص اللواء طارق مرزوق على لقاء المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا أن الهدف من الجولات الميدانية هو التواصل المباشر مع الأهالي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تلبية احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ خلال جولته على أن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل الحقيقي لتحقيق الانضباط ورفع جودة الخدمات، مشيدًا بتعاون المواطنين ووعيهم بأهمية المشاركة في الحفاظ على البيئة والمرافق العامة.

محافظ الدقهلية يتفقد سوق طلخا الحضاري

كما تفقد محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء سوق مدينة طلخا الحضاري، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على آخر المستجدات، موجها بسرعة استكمال أعمال تسكين الباعة بالسوق وفقًا للجدول الزمني

وأكد المحافظ على الانتهاء من جميع الأعمال بالسوق، موجها بسرعة استكمال أعمال تسكين الباعة بالسوق وفقًا للجدول الزمني المحدد وتوفير الدعم اللازم لهم، ورفع كافة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين للشوارع، مشيرًا إلى أن السوق يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم حركة التجارة الداخلية.

إنشاء السوق الحضاري بطلخا توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين

وأكد محافظ الدقهلية أن إنشاء السوق الحضاري بطلخا، يهدف إلى توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين داخل نطاق منظم وآمن، بما يسهم في القضاء على الظواهر العشوائية بالشوارع الرئيسية وتسهيل حركة المرور، فضلًا عن توفير بيئة صحية تضمن سلامة تداول السلع الغذائية ومتابعة أسعارها بشكل دوري.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لإنشاء أسواق حضارية في مختلف المراكز والمدن، تحقيقًا للتنمية المتكاملة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد المخابز

كما تفقد محافظ الدقهلية، عددا من المخابز بمدينة طلخا، في إطار متابعته المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من الالتزام بالمعايير التموينية المعمول بها.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية اليومية على المخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات تتعلق بالوزن أو جودة الخبز، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والنظافة العامة داخل المخابز حفاظًا على سلامة المواطنين

