أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء وتحذر من الشبورة الكثيفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من  الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ في الساعات الثالثة فجرا منتصف الليل، وتنتهى فى الساعة العاشرة صباحا.

 

موجة من الطقس السيئ تضرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة فى أخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس القاهرة الكبري الشبورة المائية

