حالة الطقس الآن، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع أمطار ورياح شديدة

18 حجم الخط

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري، حيث من المتوقع أن يصاحب هذه السحب تساقط أمطار متفاوتة الشدة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث ضربات برق ورعد، بالإضافة إلى الرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

حالة الطقس العامة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ اليوم الإثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، مع طقس شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، كما يتوقع أن تشهد المناطق المتأثرة بنشاط الرياح زيادة في الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد.

وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة في آخر الليل والصباح الباكر على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى: 20 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 10 درجات مئوية

السواحل الشمالية الغربية:

درجة الحرارة العظمى: 20 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 10 درجات مئوية

شمال الصعيد:

درجة الحرارة العظمى: 20 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 8 درجات مئوية

جنوب الصعيد:

درجة الحرارة العظمى: 24 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 10 درجات مئوية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.