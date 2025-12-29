الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس الآن، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع أمطار ورياح شديدة

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط
ads

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري، حيث من المتوقع أن يصاحب هذه السحب تساقط أمطار متفاوتة الشدة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث ضربات برق ورعد، بالإضافة إلى الرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

حالة الطقس العامة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ اليوم الإثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، مع طقس شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، كما يتوقع أن تشهد المناطق المتأثرة بنشاط الرياح زيادة في الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد. 

وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة في آخر الليل والصباح الباكر على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى:

  درجة الحرارة العظمى: 20 درجة مئوية
  درجة الحرارة الصغرى: 10 درجات مئوية

السواحل الشمالية الغربية:

  درجة الحرارة العظمى: 20 درجة مئوية
  درجة الحرارة الصغرى: 10 درجات مئوية

شمال الصعيد:

  درجة الحرارة العظمى: 20 درجة مئوية
  درجة الحرارة الصغرى: 8 درجات مئوية

جنوب الصعيد:

  درجة الحرارة العظمى: 24 درجة مئوية
  درجة الحرارة الصغرى: 10 درجات مئوية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الاثنين

مواد متعلقة

خريطة سقوط الأمطار اليوم

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

تحذير من ضربات الرعد والبرد في هذه المناطق الآن

خريطة سقوط الأمطار اليوم الإثنين

الطقس الآن، سحب ممطرة وأجواء شديدة البرودة

برودة شديدة ليلا، حالة الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من شبورة كثيفة

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ غدا

الأكثر قراءة

منها فرض رسوم على تصديقات الخارجية وتوفيق أوضاع 160 كنيسة، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

تحذير عاجل من الكهرباء لهذه الفئة قبل رفع العدادات

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

بعد حسم التأهل لدور الـ16، طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads