أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، بدأت فى الساعات المتأخرة من منتصف الليل وتنتهي فى الساعة العاشرة صباحا.



اضطراب بملاحة البحر المتوسط وتحذير من سرعة الرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطئ"العلمين، الاسكندرية، مطروح البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2.5 الي 3.5 متر، وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة وذلك من الساعة الثانية صباحا وحتى الثامنة مساء.



خريطة سقوط الأمطار اليوم الإثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء ومدن القناة وخليج السويس ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%على القاهرة الكبرى.



درجات الحرارة اليوم الاثنين فى مصر



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 05 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 11

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24





