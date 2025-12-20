رئيس مياه القناة: تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية

18 حجم الخط

قام اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بزيارة ميدانية لمركز السيطرة والتحكم وإدارة الأزمات بشركة مياه الإسكندرية، لبحث آليات نقل التجربة الرائدة وتطبيقها في محافظات القناة (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس)، حيث كان في استقباله المهندس القذافي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، في لقاء شهد استعراضًا موسعًا لأحدث الأنظمة الرقمية في إدارة المرافق الحيوية.

سير العمل داخل المركز بالإسكندرية

وتفقد اللواء أحمد رمضان والوفد المرافق له سير العمل داخل المركز الذي يعد طفرة تكنولوجية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل حول آليات التشغيل المدعومة بأحدث أجهزة الاتصالات والمراقبة المتطورة.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

مهام المركز في تلقي البلاغات



بالإضافة إلى الاطلاع على إمكانيات مركز الأزمات المتنقل، كما شملت الجولة التعرف على مهام المركز في تلقي البلاغات من غرف العمليات، واستخراج تصاريح العمل إلكترونيًا، والتنسيق مع كافة جهات المرافق أثناء عمليات الإصلاح، علاوة على رصد بيانات تشغيل المحطات وضغوط المياه وجودتها على مدار الساعة، ومراقبة الحالة الأمنية وحركة سيارات الشركة عبر نظام GIS الجغرافي، مما يضمن تحليل البيانات بدقة وإعداد خطط طوارئ استباقية وفعالة.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

عمل الشركة وفق استراتيجية واضحة

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد رمضان أن شركة مياه القناة تضع تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن الشركة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستند إلى "رؤية مصر 2030" لتعزيز التحول الرقمي وتقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل.



جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

كما أشار إلى أن إنشاء هذا المركز سيمثل نقلة نوعية في سرعة الاستجابة للأزمات وضمان استدامة الخدمة، معربًا عن التزام الشركة الكامل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطن بمحافظات القناة على الوجه الأمثل، ومشيدًا في الوقت ذاته بروح التعاون المثمر بين شركات المياه الشقيقة لتبادل الخبرات والارتقاء بالمنظومة الخدمية على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.