رئيس مياه القناة يشرف على إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مغذية لمنطقة كوبري السلام

جانب من متابعة الأعمال،
أشرف اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي عمليات إصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة المياه المغذية لـكوبري السلام وقرية أبو عروق بالقنطرة شرق، حتي تمت أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخدمة في مدة زمنية وجيزة، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة في "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".

رئيس مياه القناة يتفقد محطة مياه التوطين بالقنطرة شرق الإسماعيلية

رئيس مياه القناة: فض التشابكات مع الجهات الخارجية والتعامل الفوري مع الشكاوي

وقال اللواء أحمد رمضان، إنه فور تلقي البلاغ عن وجود كسر مفاجئ في ماسورة المياه المغذية لكوبري السلام وقرية أبو عروق بالقنطرة شرق، انتقل إلى مكان البلاغ.

 

كسر مفاجئ في ماسورة خط قطر 4 

وتبين وجود كسر مفاجئ في ماسورة خط قطر 4 بوصة الواصل من محطة التوطين التى تبلغ طاقتها التصميمية 102 ألف م3/ يوم، والتى تغذى قرى التوطين والقنطرة شرق الجديدة والقديمة. 

جانب من متابعة الأعمال،

انتهاء أعمال الإصلاح وعودة الخدمة 

تم الانتهاء من أعمال الإصلاح بأيدى عمال الشبكات برئاسة محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وإعادة تشغيل الخدمة في مدة زمنية وجيزة للمواطنين. 

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة الي تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطارها المختلفة في المحافظات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة. 

 

جانب من متابعة الأعمال،

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أنه أصدر تعليماته لفرق المعامل بسحب عينات من مياه الشرب بالطرود وشبكات ومحطات المياه، ودار العبادة، والمدارس، والمقاهي، والمنازل من قطاعات: "بورسعيد والإسماعيلية، والسويس"، وعمل التحليل المطلوبة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا علي مدار الساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأشار اللواء أحمد رمضان، أننا علي استعداد كامل لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لافتا على تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل بصورة مستمرة.

