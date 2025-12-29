"مبادرات صحة المرأة.. حماية ووقاية" ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

18 حجم الخط

عقد مجمع إعلام الوادى الجديد، اليوم الإثنين، ندوة إعلامية تحت عنوان “مبادرات صحة المرأة... حماية ووقاية”، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية "تنمية الأسرة استثمار لبكرة" التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى تحت رعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وإشراف حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.

وأشارت دعاء سعد وكيل مجمع إعلام الوادي الجديد، إلي مشاركة جمهور متنوع من مختلف القطاعات وتحدثت فى الندوة الدكتورة ناهد صلاح مسئول المبادرات الرئاسية والدكتورة سحر عبد الستار أخصائي نساء وولادة وصحة إنجابية.

وأوضحت دعاء سعد نائب مدير المجمع، أن الهدف من الحملة التى أطلقها القطاع والهدف منها نشر الوعى بالمبادرة الوطنية تنمية الأسرة المصرية ودورها فى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة وضبط معدلات النمو وتقليص الفجوة بين الزيادة السكانية والموارد.

وفى ذات السياق تحدثت الدكتورة ناهد، عن المبادرات الصحية بمحافظة الوادى الجديد مشيرة إلى أن هذه المبادرات تستهدف الأطفال من عمر 49 ساعه والتى تكشف عن الأمراض الوراثية والمسح السمعى ثم مبادرة فحوص ما قبل الزواج ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض الفيروسية والكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض المزمنة ومبادرات كبار السن.

ثم تحدثت الدكتورة سحر، عن مفهوم الصحة الإنجابية ومراحلها وطرق التعامل مع كل مرحلة مشيرًة الى أهمية الرعاية الصحية والنفسية للفتاه منذ سن الولادة وحتى سن الزواج موضحه الخدمات التى تقدمها عيادات تنظيم الأسرة للفتاة والمرأة مؤكدًة على أن كل الخدمات والوسائل تقدم بالمجان.

وفى نهايه اللقاء أكدت على أهمية الفحص الذاتى للثدى ابتداء من عمر 18 سنة للفتاة والمرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى ودارت الأسئلة حول علاج فيروس سى وآليات المتابعة بعد التعافى؛ الولادة الطبيعية والقيصيرية ومتى يقرر الطبيب نوع الولادة.

وعلى هامش اللقاء تم تنفيذ قافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والأورام بمقر المجمع.

أدارت اللقاء دعاء سعد تحت إشراف أزهار عبد العزيز مدير مجمع إعلام الوادي الجديد.

