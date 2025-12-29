الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

مصرع 3 أطفال في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

 لقى شخص مصرعه، كما لقى طفلان مصرعهما في حادثين منفصلين، بواحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي. 
تبين انقلاب سيارة ملاكي بمحور " الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 110 أسفر عن مصرع " محمد عبد اللطيف لطفي عبد اللطيف، 36 عامًا، ومقيم نزلة مصطفى بمركز ديروط بمحافظة أسيوط. 


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

هذا ولقى طفلان مصرعهما، في حادث مروري، مساء الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي. 
تبين تصادم سيارة بدراجتين ناريتين بالطريق الواصل بين مدينة الفرافرة وقرية " الكفاح" أسفر عن مصرع كل من جمال محمد سامي عبد الجواد، 15 عامًا، شادي شريف السلاموني، 15 عامًا، وجمعيهم مقيمون بمركز الفرافرة. 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت الجثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، تمكنت من السيطرة على حريق نشب في ورشة نجارة بقرية العوينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق وتم إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده للمناطق المجاورة له.

ادارة شرطة النجدة الحماية المدنية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الوادى الجديد أمن الوادى الجديد انقلاب سيارة ملاكي تصادم سيارة

