تموين الوادي الجديد تعلن نتائج حملة تفتيشية على المنشآت خلال أسبوع

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، شن عدد من الحملات بلغت (22) حملة تفتيشية شملت عدد (83) منشأة تم المرور عليها تغطي مختلف الأنشطة التجارية والتموينية.

 

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إن هذه الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات، حيث تم تحرير:


ـ  43 محضرًا في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار وإعلانها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية.

ـ 22 محضرًا في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة إعلان.

وبذلك يصل إجمالي عدد المحاضر لـ (65) محضرًا حررها مفتشو المديرية على مدار الأسبوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشددت وكيل تموين الوادي الجديد، على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

كما دعت وكيل التموين المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 1652، غرفة عمليات مديرية التموين 092292895، أو من خلال رسائل صفحة المديرية على الفيسبوك.

