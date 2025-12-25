إعدام دواجن ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالوادي الجديد (صور)

18 حجم الخط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، قرار النيابة العامة بإعدام كمية من دواجن منتهية الصلاحية، بالإضافة مستحضرات التجميل غير الصالحة للاستخدام.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان لها، إعدام:

1. منتجات الدواجن المنتهية الصلاحية:

كمية تقدر بحوالي 50 كيلو جرامًا من الدجاج المنتهية الصلاحية، تم ضبطها وتفصيلها كالآتي: 30 فخذ دجاج بإجمالي 13 دجاجة، عدد (4) دجاج بوزن 2 كيلوجرام، عدد (8) دجاج بوزن يزيد عن 2 كيلوجرام، الإجمالي: 12 دجاجة كاملة

2.مستحضرات التجميل:

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، إعدام إجمالي 41 عبوة من أنواع مختلفة تشمل مزيلات وكريمات ومستحضرات تجميل أخرى، بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومخالفتها للشروط والمواصفات القياسية.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، إن ذلك يأتي في إطار التكامل بين الجهات الرقابة ومؤسسات الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين مما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكدت المديرية على استمرارها في تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لكشف السلع المغشوشة أو مجهولة المصدر، خاصة المواد الغذائية الأساسية، وتحذير المواطنين من التعامل مع الباعة الجائلين الذين يتاجرون في منتجات لا تخضع للرقابة ولا تتبع المعايير الصحية.

وتهيب مديرية التموين بالوادي الجديد، السادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959، أو من خلال رسائل صفحة مديرية التموين والتجارة الداخلية على مواقع التواصل الإجتماعي.

