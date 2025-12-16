"دور الأسرة فى التنشئة السليمة" ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

18 حجم الخط

عقد مجمع إعلام الوادى الجديد اليوم الثلاثاء، ندوة موسعة شارك فيها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية والتربوية والعاملين بالمصالح والدواوين الحكومية ومكلفات الخدمة العامة، وذلك فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى للتصدى لظاهرة التحرش ضد الاطفال تحت شعار (حمايتهم واجبنا) برعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات دكتور أحمد يحيى رئيس القطاع واشراف السيد حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.

افتتح اللقاء جريس شنودة الإعلامى بمجمع إعلام الوادي الجديد، مؤكدًا على دور قطاع الإعلام الداخلى فى مواكبة الحدث ومناقشة الموضوعات والقضايا التى تشغل الرأي العام موضحًا الهدف من اللقاء.

ومن جانبها تحدثت أزهار عبدالعزيز مدير المجمع موضحة الهدف من الحملة ودورها فى تحصين المجتمع لا سيما الأطفال ضد هذه الظاهرة ودور الأسرة فى التنشئة السليمة للأبناء بما يضمن حمايتهم

وفى ذات السياق تحدث فضيلة الشيخ محمد ضياء الدين المشرف على الفتوى بمنطقة وعظ الوادى الجديد، مؤكدًا على أهمية التعاليم الدينية فى تحصين الأبناء وحمايتهم من الظواهر السلبية، موضحا أن الأسرة هى اللبنة الاولى للمجتمع وهناك علاقة وثيقة بين صلاح الأسرة واستقرار المجتمع.كما تطرق الى الأسس الدينية السليمة للتنشئة الأسرية بما يوفر الأمن والطمأنينة للاطفال.

وعن أساليب الحوار البناء وسيكولوجية التواصل مع الأبناء داخل الأسرة تحدث الدكتور نبيل وليم أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، متناولا عدة محاور فيما يتعلق باساليب الحوار الذهبي وقواعد التواصل الإيجابى مع الأبناء بما يعزز بناء الثقة داخلهم ويقوى علاقة الصداقة بين أولياء الأمور والأبناء.

وتحدث عن أهمية تفهم نفسية الطفل واحتياجاته وخاصة العاطفية مثل تحقيق الأمان والحب والاحترام.

وتطرق إلى الأساليب التربوية الوقائية وكيفية اكساب الطفل مهارات الرفض والحدود الجسدية.

واختتم حديثه ذاكرا مؤشرات التحرش سواء ان كانت نفسية او سلوكية او جسدية معطيا روشتة فى كيفية التعامل حال ظهور اى مؤشرات.

وكانت هناك العديد من الاستفسارات من قبل المشاركين فيما يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين التربية السليمة وما يحدث من سلوكيات خاطئة خارج نطاق الأسرة وفى ظل التطور التكنولوجى السريع والانفتاح على ثقافات مختلفة.

