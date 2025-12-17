"الوعي الرقمي" في ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

18 حجم الخط

عقد مجمع إعلام الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى لمواجهة الشائعات تحت شعار (اتحقق قبل ما تصدق) برعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات دكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى واشراف حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.

شارك في الندوة عدد كبير من العاملين بمراكز المعلومات ومسئولى البوابة الالكترونية والمراكز التكنولوجية بالمصالح والدواوين الحكومية ومعلمي الحاسب الآلى ومسئولى التطوير التكنولوجى.

أوضح جريس شنودة الإعلامي بالمجمع أهداف الحملة، مؤكدًا أهمية الوعي فى الحفاظ على الاستقرار المجتمعى وتصحيح المفاهيم لدى المواطنين، وتحدثت أزهار عبد العزيز مدير المجمع، مؤكدًة على الدور التوعوى لمجمعات الإعلام وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية وخاصة المتعلقة بالشائعات والأمن القومى.

مفهوم الوعي الرقمي وعلاقته بتحقيق السلام المجتمعى

وفى سياق متصل تحدث الدكتور رومانى فؤاد أستاذ الذكاء الاصطناعى بكلية العلوم جامعة الوادى الجديد، عن مفهوم الوعى الرقمى وعلاقته بتحقيق السلام المجتمعى موضحًا عدة نقاط متعلقة باليات الاستفادة من التقدم التكنولوجى فى تنمية وتطوير الفرد والمجتمع.

وتناول بعض الجوانب السلبية للاستخدام غير الآمن للانترنت مثل نشر الشائعات والابتزاز والجرائم الإلكترونية.

كما أشار الى الطرق السليمة لتجنب مخاطر الانترنت ومن أهمها سلاح الوعى مشددا على المسئولية المجتمعية فى هذا الصدد.

واختتم حديثه بضرورة التحقق من المعلومة وصحة الاخبار والاعتماد على مصادر موثوق فيها لمواجهة الأفكار المغلوطة والمضللة وعدم نشر ومشاركة المعلومات غير المؤكدة إضافة إلى تحرى الدقة فى عملية التصفح الإلكتروني والحذر الشديد من تبادل البيانات والمعلومات الشخصية على وسائل التواصل.

شهد اللقاء تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين من خلال الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمستقبل البشرية ومستقبل الوظائف فى ظل الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجى السريع.أيضا كيفية حماية النشء من مخاطر السوشيال ميديا والمواقع المزيفة وآليات حماية الحسابات من الاختراق.

