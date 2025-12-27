محافظ الوادي الجديد يبحث جاهزية المراكز لإستقبال شهر رمضان المبارك

18 حجم الخط

عقد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز؛ بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد؛ وذلك لمتابعة استعدادات المراكز لاستقبال شهر رمضان المبارك

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالمدن والقرى بأسعار مخفضة للمواطنين، وطرح كافة السلع من لحوم ودواجن وأسماك وسلع تموينية وخضروات؛ للحفاظ على معدلات الأسعار والحد من أي محاولات استغلال أو زيادة للأسعار.

من ناحية أخرى، شدد الزملوط على التزام رؤساء القرى بالتواجد خلال الفترة المسائية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بمقار عملهم، وحصر إمكانات واحتياجات الميّكنة الزراعية بالمراكز؛ لتطويرها ورفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة قبل موسم زراعة القمح القادم، وكذا تشكيل فريق من المتطوعين بكل قرية لحصر خصائص السكان والاحتياجات التنموية والاجتماعية؛ لرفع مستوى هذه الخصائص وتوجيه التدخلات اللازمة.

استعدادات التموين لاستقبال الشهر الكريم

وفي ذات السياق أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، الإستعداد لإطلاق سلسلة من معارض "أهلًا رمضان" في مراكز المحافظة الخمس؛ حيث تهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت وكيل تموين الوادي الجديد، على توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، اللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، داخل معارض أهلًا رمضان بالمدن المختلفة؛ بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم، لتقديم جميع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، كما تضم تلك المعارض كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات والجودة

