إعلام الوادي الجديد يدشن حملة "العمل الأهي.. الضلع الثالث للتنمية"

18 حجم الخط

دشن مجمع إعلام الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات حملة "العمل الأهلى.. الضلع الثالث للتنمية"، بالحلقة النقاشية “العمل الأهلى من المبادرة إلى الأثر”، بمقر مركز الدكتور حسن حلمى لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة ناصف أنيسى، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وتوجيهات الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضحت دعاء سعد نائب مدير مجمع إعلام الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الحلقة شارك فيها عدد من رؤساء مجالس وأعضاء الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات وشباب وموجهى البيئة وخدمة المجتمع بقطاع التعليم.

حاضر فى الحلقة الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، لقطاع خدمة البيئة وتنمية البيئة، حيث استهلت اللقاء دعاء سعد نائب مدير مجمع الاعلام، بشرح أهداف الحملة ودور قطاع الإعلام الداخلى فى نشر الوعى بثقافة أهمية العمل الأهلى فى التنمية الوطنية.

كما أوضحت الهدف من الندوة متحدثة عن مركز الدكتور حسن حلمى كنموذج لمبادرة أهلية تطوعية ناجحة ماديًا واجتماعيًا بدأت بفكرة، واليوم هى صرح كبير يهتم بذوى الاحتياجات الخاصة بكل محافظات الجمهورية، ويقدم لهم كافة الخدمات المطلوبة بشكل مجانى، وهو مؤسسة قائمة على التطوع بشكل كامل.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور مصطفى محمود، دور الجامعة فى تنمية المجتمع كأحد روافد العمل الأهلى التنموى، مشيرًا إلى بعض المبادرات والقوافل التى شاركت فيها الجامعة بشكل فعال مثل القوافل الطبية المجانية لكلية الطب، وأيضا حملة جمع الأدوية التي ستطلقها كلية الصيدلة.

كما شرح الهدف من إنشاء كيان التحالف الوطنى للعمل الأهلى، بالإضافة إلى حديثه عن مفهوم التطوع وأنواعه وأهميته فى التكافل والمساندة بجانب دور الدولة وشرح أهميته فى حل المشكلات الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد د. مصطفى محمود أن المشكلات الاقتصادية دائما تسبب أزمات اجتماعية تؤثر على المجتمع والتنمية بشكل سلبى.

وفى نهاية الحلقة، أوصى بضرورة تكثيف برامج التوعية بين فئات الشباب بأهمية المشاركة فى العمل الأهلى كواجب وطنى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.